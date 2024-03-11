Европа должна быть готова к выходу США из НАТО, если Трамп станет президентом. В то же время у Джо Байдена больше ответственности за мир на планете.

Уже совсем скоро американцы будут вынуждены сделать свой выбор в пользу или Республиканской, или Демократической партии. Это очень важно не только для страны, но и для ситуации на мировой политической арене на ближайшие 4 года. Кандидаты в президенты США от разных партий Джо Байден и Дональд Трамп развернули свои предвыборные кампании за место в Белом доме.

Так, спокойная, благополучная и уверенная в себе Америка на сегодняшний день находится на раздорожье. Еще бы, Джо Байден отлично осознает, что Америка является одним из основателей НАТО, и берет на себя ответственность предотвращать войны и поддерживать мир между странами.

В то же время если президентом США станет Дональд Трамп, то Европа должна быть готова к выходу США из НАТО.

Общественный и политический деятель из США, демократ Юрий Рашкин уверен, что если в Белом доме останется президент Джо Байден, то это будет означать, что на возможную атаку в сторону НАТО точно будет немедленная реакция.

"Эта реакция не зависит от Конгресса, потому что он контролирует бюджет, но не войска. Это политическое решение остается за Главнокомандующим, а Байден не побоится его принять", - сказал Юрий Рашкин.

Эксперт напоминает, что недавно Байден предупредил во всеуслышанье Путина, что американцы "не отступят и не прогнутся" в вопросе конфликта на Украине.

"Если Байден выиграет, то мир имеет еще 4 года. Это время Путин просто потеряет, ведь Белый дом будет объединять союзников против России в разных сферах. После второй каденции Байдена мир будет еще сильнее, чем сейчас",

– отметил общественный и политический деятель из США.

Кроме того, Джо Байден не использует ядерную риторику так, как это делает Владимир Путин и это свидетельствует о высоком уровне ответственности.

В то же время мир должен быть готов к победе Дональда Трампа. Если это случится, то нужно быть готовыми к тому, что Трамп поставит лояльных к себе людей на ключевые должности в Пентагоне, госдепартаменте и в ЦРУ, что позволит ему эффективно изменить внешнюю политику страны. В частности, это касается таких вопросов, как помощь Украине, сотрудничество с НАТО, торговая война с Китаем и др.

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