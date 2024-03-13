Невероятно, но факт - Президент США Дональд Трамп считает, что к нему сегодня относятся хуже, чем к кому-либо из американских лидеров за всю историю страны. Еще бы, ранее импульсивный Дональд Трамп внес раскол в американском обществе на новый уровень, а теперь еще и настроил против себя европейских лидеров из-за своей позиции по Украине. Известный голливудский актер Роберт Де Ниро тоже не особо жалует Трампа.

Так, знаменитый голливудский актер Роберт Де Ниро выступил с резкой критикой вероятного кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом он сказал во время ток-шоу на канале HBO, сообщает в субботу, 9 марта, The Hill.

"Этот парень - настоящий монстр... Я не понимаю этого", - сказал Де Ниро, комментируя опросы, показывающие, что лидер Республиканской партии опережает президента Байдена. Он также добавил, что Трамп является "подлым, неприятным, ненавистным человеком".

Актер заявил, что откажется от любой роли, которая потребует от него изображать Трампа.

Роберт Де Ниро заявил, что за свою карьеру ему часто приходилось играть плохих людей, поэтому он много времени потратил на то, чтобы изучить их характеристики, их манеры, крайнюю банальность их жестокости. При этом знаменитость заявляет, что в отличие от Трампа, "плохие парни" всегда придерживаются "морального кодекса" - своего кодекса чести.

"Но Дональд Трамп – это нечто особенное. Когда я смотрю на него, я вижу не плохого человека, я вижу Зло. Вообще никакой морали и этики, никакого чувства правильного или неправильного, никакого уважения ни к чему и ни к кому, кроме самого себя. Он презирает всё и всех", - заявил Де Ниро.

Актер считает, что вторая администрация Трампа будет более "опасной", чем первая. По словам Де Ниро, пребывая ранее на посту Президента США, Дональд Трамп подверг Америку опасности из-за своего безрассудства и импульсивности.

"Произойдут вещи, которые никто из нас не может себе представить. То, что происходит при такой диктатуре, о которой он говорит. Давайте поверим ему на слово. Ведь он социопат, психопат, злобный нарцисс", - добавил он.

В субботу Трамп ответил в посте на Truth Social, назвав комментарии актера "глупыми".

"У Роберта Де Ниро неизлечимый случай синдрома Трампа. Такой тупой парень с низким уровнем IQ!", – написал он.

Отметим, что Де Ниро последовательно критикует Трампа. Так, в прошлом году он заявлял, что демократия не устоит в случае избрания экс-президента. Тогда он также назвал его "человеком, притворяющимся диктатором".

"Он обманщик, невежда, который не понимает, о чем говорит, не делает свою работу, не заботится, думает, что обманывает общество, не платит налоги, он идиот. Пауэлл сказал это лучше всего – он национальное бедствие, позор для этой страны. Меня так злит, что страна дошла до такой точки, что этот дурак, этот буфон оказался там, где он оказался", - говорил Де Ниро о Трампе.

После этого заявления Трамп посоветовал Де Ниро "сосредоточиться на своей жизни, которая является беспорядком, а не на жизни других" и назвал его "полным неудачником".

Читайте также:

"Только в кредит": как Трамп хочет оказывать помощь Украине, если станет президентом

Трампа бояться не нужно: Борис Джонсон рассказал, что ждет Украину после выборов в США

Невестка Трампа ошарашила заявлением о своих миллионных долгах: пусть платят другие