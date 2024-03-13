Борис Джонсон явно дал понять, что будет после того, как Дональд Трамп победит в гонке президентов США.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поделился своим взглядом на потенциальное президентство Дональда Трампа в США. Также он акцентировал внимание на отношениях с Путиным и Украиной.

Об этом сообщается на сайте «nv».

Джонсон считает, что даже если Трамп снова станет президентом США, он вскоре поймет, что договориться с Путиным невозможно. Несмотря на некоторый оптимизм в отношении прошлых действий Трампа, таких как предоставление Украине ракет Javelin и высылка российских дипломатов после инцидента с отравлением в Солсбери, Джонсон предсказывает, что Трамп в итоге поймет серьезные трудности, которые связанные с общением с Путиным.

«Довольно скоро поймет, что никакая сделка с Путиным невозможна, поэтому я думаю, что он в конце концов будет тем президентом, который поможет защитить демократию и поддержит Украину», - заявил Джонсон.

Да, бывший премьер-министр Великобритании выразил оптимизм по поводу того, что Трамп в конечном итоге станет президентом, который защищает демократию и поддерживает Украину.

Кроме этого, он также предположил, что позиция ультрареспубликанцев, выступающих против помощи Украине, может измениться после президентских выборов.

Борис Джонсон подчеркнул, что допустить разрушение свободной, суверенной и независимой европейской демократии, такой как Украина, не соответствует консервативным ценностям.

«Не думаю, что есть что-то хоть немного консервативное в том, чтобы позволить уничтожить европейскую демократию, свободную, суверенную, независимую европейскую демократию, такую, как Украина. Где здесь консерватизм? Это что, в традициях Рональда Рейгана? Я этого не вижу», — добавил любимый украинцами Борис Джонсон.

Читайте также:

Представители легендарной певицы требуют, чтобы Трамп не использовал ее музыку на выборах

В Польше считают, что победа Трампа будет очень опасной для Украины

Трамп встретится с Орбаном: планируется серьезный разговор об Украине