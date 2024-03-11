Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что, пока Байден будит Конгресс, а Трамп вспоминает, что раньше было лучше, Украина получает помощь только от Европы.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Байден рассказывает Конгрессу одно и тоже о том, что путин не остановится на Украине, о том, что Америка теряет лидерство, о том, что мы обязаны поддержать Украину, о том, что сказал путину, что мы не остановимся, он не остановится, надо разбудить Конгресс. Декабрь, январь и февраль. А у нас все по-прежнему плохо точно так же, и снарядов нет, ничего не приезжает», - отмечает Михаил Шейтельман.

По его мнению, это уже какая-то заезженная пластинка, мы не можем восторгаться речью Байдена, хотя формально он все правильно сказал, но скучно и хочется переключить канал. И вот переключаешь, продолжает эксперт, а там Трамп с еще более пламенной речью о том, что при нем войны бы не было, что раньше было лучше, что Байден недостаточно сильно противостоит путину и так далее.

Как он утверждает, смысла в этом всем вообще мало, и результата этих пламенных речей мы не чувствует. Тем не менее, констатирует эксперт, мы прекрасно чувствуем, когда Европа принимает решение о помощи, когда президент Чехии ищет снаряды, когда Швейцария передает замороженные российские активы и так далее.

«А Америка что? Будит Конгресс. В 8 утра будит, будит рано. В 8 утра весь Конгресс. Похоже, что мы действительно присутствуем при переломе эпохи. Похоже, что прав Байден, прав, Америка теряет мировое лидерство, она его уже потеряла», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Кульпа заявил, что Туск действительно изучает вопрос блокады украинской границы со всех сторон и пытается решить вопрос с протестующими.

Также Politeka писала о том, что Кулик рассказал, смогут ли Трамп и Байден расширить свое электоральное пространство.