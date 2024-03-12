Политолог-международник Максим Яли объяснил, что новый посол в Британию – это чудесно, но вот наше инфантильное общество имело большие надежды на Залужного, забывая и оо его ошибках.

Об этом он рассказал в программе «Контрольный удар с Максимом Яли».

По словам эксперта, традиционно в нашем обществе президент во всем виновен и за все ответственен, когда люди за него голосуют, возлагают слишком большие надежды, выдумывают какие-то качества этому человеку, а потом разочаровываются.

«Вот сейчас начался новый этап срача по поводу назначения Залужного послом в Великобританию. Казалось бы, масса плюсов, у нас там уже долгое время с момента отставки Пристайко вообще нет посла. Вдумайтесь, в Великобритании, одном из главных наших партнеров в противодействии российской агрессии. Но нет, его (ред. – Залужного) сослали, это изгнание и так далее», - рассказывает Максим Яли.

В общем же, констатирует политолог, в украинском обществе за первые 2 года полномасштабной войны Залужный стал мифической фигурой, которой приписывают роль спасителя нации, единственную надежду, по крайней мере та часть, которая негативно относится к Зеленскому.

«Но при этом они закрывают глаза на очевидные вещи в ВСУ, за которые был ответственен именно Залужный. Это и беспрепятственный прорыв российских войск на Южном направлении, что привело к быстрой оккупации части Херсонской и Запорожской областей, и в итоге окружению Мариуполя, что в свою очередь привело к смерти десятков тысяч мирных граждан. Точно также, что наш Генштаб не готовился к заходу российских войск со стороны беларуси, что привело к осаде Киева, и лишь чудом и благодаря усилиям миллионов рядовых украинцев из ВСУ план рашитов по быстрому захвату столицы и большей части Украины не был реализован», - объясняет Максим Яли.

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