Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что протесты на похоронах Навального были малочисленными в масштабах россии, а самим россиянам нужно преодолеть рабское сознание.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я вообще не понимаю, эти люди выходят и кричат, что украинцы – хорошие люди… Послушайте, берите оружие и начинайте создавать Майдан, начинайте бороться за свободу. Они этого делать не могут», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как объясняет эксперт, эти протесты на похоронах Навального, которые мы видели, нужно оценивать объективно: в городе живет 6-7 миллионов человек, а на улицу вышли только 2 тысячи. То есть, констатирует он, это говорит о том, что эти люди рабы, и это заложено в них генетически.

«Я считаю, что сегодня 80% россиян – это рабы, которые не могут позволить себе высказаться. Понимаете, высказаться! Вы можете посмотреть, что большинство людей, которые туда пришли (ред. – на протест во время похорон Навального), – это женщины. А почему, знаете? А потому, что мужчины не могут прийти. Вы посмотрите, украинцы руками останавливали танки, а российские мужчины не могут прийти и сказать, чтобы россия была свободна. Потому, послушайте, мне их не жалко», - объясняет Георгий Биркадзе.

По его мнению, об этих и других таких событиях, как смерть Навального, волнение из-за этого 2 тысяч человек, нужно говорить меньше. Если они захотят свободы, подчеркивает эксперт, - получат, но никто россиянам здесь не поможет, они сами должны ставить палатки на площадях с пониманием, что их будут арестовывать.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что пока Байден пробуждает Конгресс, а Трамп вспоминает, что раньше было лучше, Украина получает помощь только от Европы.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, кто должен разобраться с блокадой польской границы.





