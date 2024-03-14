Хотя в Европе сохраняются опасения по поводу выхода США из НАТО, существуют разные мнения о том, следует ли принимать заявления Трампа прямо.

Сообщается, что возможность выхода США из НАТО в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента вызвала обеспокоенность в Европе и не только. Об этом сообщает «24tv».

Специалист по международной безопасности Тарас Жовтенко подчеркивает сложности, которые могут быть связанны с таким решением. Он заявил, что президент США в одиночку не сможет принять такое судьбоносное решение, так как для этого требуется одобрение как Сената, так и Конгресса.

Жовтенко также подметил, что даже если бы Трамп победил и захотел выйти из НАТО, ему пришлось бы дождаться промежуточных выборов в Сенат и Конгресс США. По мнению эксперта, формирование большинства в обеих палатах, поддерживающего выход США из альянса, может занять годы.

Так же отмечается, что во время своего предыдущего срока Трамп делал заявления о выходе США из НАТО, ссылаясь на обеспокоенность по поводу недостаточных оборонных расходов европейских стран.

Да, бывшие президент США продолжает использовать эту риторику в своей предвыборной кампании. Однако некоторые предполагают, что заявления Трампа могут быть переговорной тактикой, которая призвана подтолкнуть европейских союзников к увеличению расходов на оборону. Да, это может оказаться некой игрой со стороны хитрого Дональда.

Читайте также:

Дипломат рассказал, что хорошего Трамп сделал для ВСУ и что будет с Украиной

Легендарный Роберт Де Ниро предупредил всех насчет Трампа: "Настоящий монстр"

Джонсон рассказал, что будет с Украиной в случае победы Трампа