Сообщается, что политтехнолог Николай Волгов высказал свой взгляд на потенциальные результаты президентства Дональда Трампа, подчеркнув возможность неожиданных событий.

Несмотря на репутацию Трампа как цыника, Волгов предполагает, что его прагматизм может привести к очень неожиданному повороту.

Он отмечает роль Трампа в пропаганде против трубопровода «Северный поток» и подчеркивает, что Трамп уделяет приоритетное внимание победе на выборах и продвижению своей программы «Сделаем Америку снова великой».

Волгов предполагает, что риторика Трампа о подготовке к потенциальной Третьей мировой войне указывает на стратегическое видение, намекая на возможность непредвиденных действий, если он вновь станет президентом США.

«Если Трамп говорит о подготовке к Третьей мировой, то наверняка у него есть план и видение. Поэтому возможно много сюрпризов», - говорит он.

Кроме того, политтехнолог упоминает республиканскую стратегию по войне в Украине.

Да, считается, что Украине следует поддерживать открытые каналы связи как с демократами, так и с республиканцами, чтобы эффективно ориентироваться в потенциальных изменениях в руководстве США.

Что касается украинской политики, Волгов не советует занимать конкретную позицию с республиканцами и подчеркивает важность сохранения гибкости в дипломатических отношениях.

«И занимать позицию мы с демократами да, а с республиканцами - нет. Если такие будут звучать с украинской стороны, то мы сделаем только хуже. Мы должны выстраивать отношения так, чтобы быть готовыми к приходу Трампа. То есть Украина должна играть по всему полю и не исповедовать позицию нам все виноваты. Почему-то мы не говорим о собственном производстве вооружения, хотя в стране 10 лет идет война», - добавил специалист.

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