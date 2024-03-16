Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал решение спикера Палаты представителей Джонсона вынести на голосование помощь Украине, но с лендлизом и кредитами.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«То есть поставляемая техника – это лендлиз, за которую нужно будет заплатить в будущем или ее вернуть. Кредиты, скорее всего, на невоенную помощь. Фактически республиканцы могут предложить формулу, где гарантией возврата средств от Украины они могут сделать российские активы. То есть российские активы, арестованные в США, будут страховать и будут выступать в роли гарантии. Ну, тоже не плохо фактически, не возвращаем кредит, вот, забирайте российские активы», - комментирует Александр Мусиенко.

Если этот вариант пройдет, рассуждает он, то республиканцы смогут показать своим избирателям, что они и помогают Украине, и борются за интересы американских плательщиков, и никто не остается в проигрыше. С другой стороны, добавляет эксперт, ситуация win-win, потому что и демократы покажут, что помощь Украине идет.

«В политике часто допускается компромисс, мы прекрасно это понимаем, и фактически могла бы такая норма пройти в голосовании. Я думаю, что, в конце концов, они проголосуют в той или иной форме помощь для Украины», - утверждает Александр Мусиенко.

Это важно, подчеркивает эксперт, потому что эта помощь нам очень нужна. Да, констатирует он, Чехия нашла снаряды, но первая партия может появиться в Украине только в июне, поэтому рассчитываем и на США.

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