Сообщается, что кандидат в президенты США Дональд Трамп рассматривает возможность возвращения Пола Манафорта, бывшего руководителя его предвыборного штаба.

Да, он хочет вернуть его в свою предвыборную команду в качестве советника. Манафорт, известный своими связями с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, ранее подвергался критике за связи с Россией и был приговорен к тюремному заключению за различные правонарушения, включая уклонение от уплаты налогов и нарушение законов о регистрации иностранных агентов.

По данным The Washington Post, Трамп, как ожидается, назначит Манафорта на роль консультанта предвыборной кампании, а обсуждения будут сосредоточены вокруг Национального съезда Республиканской партии в Милуоки в июле.

Хотя никакого официального решения принято не было, бывший президент США, как сообщается, полон решимости вновь привлечь Манафорта.

Президентская кампания Дональда Трампа

Однако потенциальное повторное назначение Пола Манафорта может вновь разжечь споры вокруг вмешательства РФ в выборы 2016 года.

Кроме этого, расследование Роберта С. Мюллера III пришло к выводу, что все-таки было широкомасштабное вмешательство, а сам Манафорт поделился данными внутренних опросов предвыборной кампании Трампа с лицами, связанными с российской разведкой.

Также двухпартийный комитет Сената также отметил восприимчивость Манафорта к российской пропаганде как серьезную контрразведывательную угрозу во время кампании 2016 года.

Несмотря на свои прошлые проблемы с законом, Трамп чувствует себя лояльным к Манафорту, особенно из-за его пребывания в тюрьме. Манафорт, в свою очередь, продолжает выражать лояльность Трампу в публичных и частных выступлениях.

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