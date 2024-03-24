Ранее он работал на Трампа в 2016 году, но позже был уволен и осужден в рамках расследования Мюллера.

Сообщается, что кандидат в президенты США Дональд Трамп рассматривает возможность возвращения Пола Манафорта, бывшего руководителя его предвыборного штаба.

Да, он хочет вернуть его в свою предвыборную команду в качестве советника. Манафорт, известный своими связями с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, ранее подвергался критике за связи с Россией и был приговорен к тюремному заключению за различные правонарушения, включая уклонение от уплаты налогов и нарушение законов о регистрации иностранных агентов.

По данным The Washington Post, Трамп, как ожидается, назначит Манафорта на роль консультанта предвыборной кампании, а обсуждения будут сосредоточены вокруг Национального съезда Республиканской партии в Милуоки в июле.

Хотя никакого официального решения принято не было, бывший президент США, как сообщается, полон решимости вновь привлечь Манафорта.

Однако потенциальное повторное назначение Пола Манафорта может вновь разжечь споры вокруг вмешательства РФ в выборы 2016 года.

Кроме этого, расследование Роберта С. Мюллера III пришло к выводу, что все-таки было широкомасштабное вмешательство, а сам Манафорт поделился данными внутренних опросов предвыборной кампании Трампа с лицами, связанными с российской разведкой.

Также двухпартийный комитет Сената также отметил восприимчивость Манафорта к российской пропаганде как серьезную контрразведывательную угрозу во время кампании 2016 года.

Несмотря на свои прошлые проблемы с законом, Трамп чувствует себя лояльным к Манафорту, особенно из-за его пребывания в тюрьме. Манафорт, в свою очередь, продолжает выражать лояльность Трампу в публичных и частных выступлениях.

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