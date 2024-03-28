Последние опросы США показывают, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп имеет большие шансы победить на выборах 2024 года. И если его первый срок на посту президента проверил надежность трансатлантических отношений, то второй может их разрушить.

Так, издание Foreign Affairs написало, что если Трампа снова изберут президентом США, его позиция по отношению к Украине, России и НАТО, а также его изменчивая и корыстная натура будут иметь решающее значение для российско-украинской войны.

Издание, в частности, напомнило, что месяц назад Трамп заявил, что Россия может "делать все что угодно" с теми странами-членами НАТО, чьи оборонные бюджеты не отвечают требованиям альянса, то есть составляют менее 2% от ВВП.

Хотя европейские лидеры встретили его избрание в 2016 году с паникой, проводимая им политика была более-менее традиционной. В период между 2017 и 2021 годами в трансатлантических отношениях не так уж много было окончательно разрушено.

Риски второго термина Трампа были бы опаснее. Они будут состоять в уменьшении роли Соединенных Штатов как надежного гаранта безопасности для Европы. Даже если Трамп сохранит военную поддержку Украины со стороны США, что маловероятно, его высокотрансакционная внешняя политика ободрит российского президента Владимира Путина и повредит украинским военным усилиям.

У Европы не будет достаточно времени, чтобы объединиться и вооружиться, чтобы противостоять экспансионистской России. Издание отмечает, что с Трампом на должности президента Путин может очень скоро получить то, чего он хочет: контроль над большими участками украинской территории. Такое развитие событий будет иметь последствия на всем континенте, оставляя европейцам все меньше контроля над собственной геополитической судьбой.

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