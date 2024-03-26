Сообщается, что во время 16-го ежегодного Киевского форума по безопасности различные эксперты поделились своими взглядами на то, как потенциальный второй срок президентства Дональда Трампа может повлиять на внешнюю политику США, особенно в отношении Украины, Европы и НАТО.

Как сообщает «ksf», Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине, выразил обеспокоенность по поводу потенциального состава команды Трампа на второй срок. Специалист предположил, что его назначенцам на первый срок не хватает политического понимания и осведомленности.

Также бывший посол США в Украине предупредил, что аналогичный сценарий во время второго срока может привести к еще более сложным результатам для США и их союзников.

С другой стороны, Джон Гербст, бывший посол США в Украине, подчеркнул неопределенность вокруг будущих действий Трампаю. Он акцентировал внимание на влиянии критических голосов внутри его партии. Гербст указал на Рика Крюнеля, бывшего посла США в Германии, как на представителя этих влиятельных голосов, указав, что внешнеполитические решения бывшего президента США будут зависеть от состава его команды.

Гербст призвал подготовиться ко всем потенциальным сценариям, но посоветовал воздержаться от преждевременной паники. Он подчеркнул необходимость дождаться дальнейшего развития событий и решений команды Трампа.

Напротив, Эвелин Фаркас, исполнительный директор Института Маккейна, выразила скептицизм по поводу перспектив Украины в случае потенциального переизбрания Трампа.

Она подметила прошлые заявления бывшего президента США, указывающие на желание заблокировать помощь Украине, и предостерегла от ожидания улучшения отношений между США и самой Украиной, если он выиграет второй срок.

Также Фаркас выразила обеспокоенность по поводу предыдущих попыток Трампа вывести США из НАТО, предположив, что такие действия могут возобновиться во время второго срока.

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