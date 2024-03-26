Сообщается, что Трамп ищет всевозможные способы, чтобы найти деньги и решить свои судебные вопросы в США.

Скандальный и непредсказуемый Дональд Трамп, бывший президент США и вновь потенциальный кандидат на этот пост, нашел около 3 миллиардов долларов на судебные иски и активную избирательную кампанию.

Как пишет издание «apnews», он сделал это посредством слияния с участием его медиа-бизнеса. В «коллаборации» участвует медиа-предприятие Трампа Trump Media & Technology Group, в которое входит сайт социальной сети Truth Social.

Сообщается, что капитализация Digital World Acquisition, компании, объединяющейся с медиабизнесом Трампа, составляет около $3 млрд. Ожидается, что бывший президент США будет владеть почти 79 миллионами акций объединенной компании, что может составить долю стоимостью почти в 3 миллиарда долларов. Эти суммы известны исходя из цены акций Digital World на момент закрытия торгов в пятницу.

Важно отметить, что это значительное вливание капитала происходит в решающий момент для Трампа, которому грозят различные судебные иски, в том числе один, связанный с предполагаемым мошенничеством. Да, оно потенциально может стоить ему 454 миллиона долларов.

Хотя в ходе первичных выборов в президенты Байден и Трамп уже обеспечили достаточное количество делегатов в своих партиях, внимание по-прежнему сосредоточено на явке избирателей и признаках протеста среди избирателей.

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