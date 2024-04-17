Журналист Роман Цимбалюк прокомментировал ситуацию с помощью Украине от Запада вообще и от США, а также рассказал, с чем связаны эти задержки.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как отмечает гость программы, новости и с фронта, и с международной арены не радуют, действительно есть проблемы, и многие говорят о том, что Украину сливают, все эти заголовки в СМИ. Тем не менее, рассказывает журналист, от сравнил, что на российском телевидении говорили два года назад и сейчас, как результат – то же самое, они так же разгоняют, что нам ничего не хватает и нас сливают.

«Ну, война такая, какая она есть. Во-первых, каждый день мы слышим и читаем новости о том, что та или другая страна нам что-то подкидывает: или снаряды, или деньги. Ну, и опять же, Штаты я бы тоже не списывал. Через 8 месяцев точно будет, не через 2-3 недели, к сожалению», - объясняет Роман Цимбалюк.

В этом плане, добавляет журналист, он не то, что верит в победу Трампа и его позицию, нет, просто США настолько увлеклись своей избирательной кампанией, что забыли, что от их позиции на планете зависит очень даже многое. Очевидно, утверждает он, когда вся эта гонка закончится, Украина уж точно одержит свою помощь, до этого – сложнее.

«Я всегда проговаривал одну и ту же мысль, и пока не изменил эту позицию. Поддержка нас – в общем это национальный интерес Соединенных Штатов. Если бы это было бы не так, нам бы не помогали бы», - заключает Роман Цимбалюк.

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