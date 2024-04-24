Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Сегодня война, а завтра так или иначе будет мир. И вот то, с чем мы туда идем, какими мы туда придем, с какими ценностями и принципами, – это самое важное. И вот, слава Богу, Госдеп развеял уже наши собственные мифы. Как говорится, вот и сказочке конец», - подчеркивает Дмитрий Спивак.

Ведь, напоминает гость программы, у нас телемарафон представляют как демократию во плоти во время военного положения, мол, если вы смотрите другие новости, имеете какое-то другое мнение, другой взгляд, все, это ИПСО врагов. Также, рассказывает он, Госдеп своим отчетом положил конец сказочке и о том, что у нас нет цензуры, что нет журналистов и экспертов с другим мнением, если они критикуют правительство, там даже речь идет и о травле в соцсетях.

Также, добавляет эксперт, закончилась сказочка о том, что в украинском правительстве нет коррупции, а потому что в отчете Госдепа как раз идет речь о том, что есть коррупция, и это не ИПСО, как нам хотят втюхать это многие чиновники, депутаты.

«Это в отчете. Говорится о том, что и коррупция есть, и с судебной системой проблемы, и со свободами, и с правами человека, и там есть еще тюрьмы, и нарушения других прав человека. То есть такой нелицеприятный для нас, для власти, для государства отчет Государственного департамента США», - заключает Дмитрий Спивак.

Как сообщала Politeka, Васадзе объяснил, что Саакашвили хотел увести Грузию от россии очень резко, и это обернулось соответствующей агрессией со стороны кремля.

Также Politeka писала о том, что Новохатский рассказал, заслуживает ли украинский народ власти, которую имеет.