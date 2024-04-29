Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что на фоне предстоящих выборов в Европарламенте очень важно, что приняли резолюцию, которая признает путина нелегитимным президентом.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Европарламент нас как раз таки не подвел. Не подвел, не подвел, не подвел. Потому что Европарламент принял резолюцию о нелегитимности путина, в которой в частности говорятся важные слова: «Не должен считаться легитимным президентом». Вот это ключ к нашему успеху», - утверждает Михаил Шейтельман.

Как он отмечает, в этой резолюции также говорится много о чем, в частности, о том, что выборы в россии в марте 2024 года не были ни свободными, ни справедливыми, среди нарушений – их проводили на оккупированных украинских территорий. Вспомнили депутаты и о том, добавляет эксперт, что Конституция россии ограничивает срок пребывания президента на посту двумя сроками подряд, но путина это почему-то не коснулось.

Также, продолжает политтехнолог, шлось о репрессиях в россии, о политзаключенных, о том, что в новый пакет санкций надо включить прокремлевские СМИ, медийные организации и лица, ответственные за пропагандистские деформационные кампании в ЕС.

«Но, конечно, ключевые здесь слова вот эти: «не должен считаться легитимным президентом». Это дает нам шанс. Шутки шутками, а всего месяц с небольшим осталось до выборов Европарламента, о которых столько говорится. Говорится много о том, что россия сейчас проводит большую информационную кампанию внутри Евросоюза, подкупая журналистов, подкупая политиков по разным странам, чтобы создать свой некий «европарламент», - объясняет Михаил Шейтельман.

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