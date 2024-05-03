Аналитик Александр Кочетков пояснил, что Белый дом предоставлял Украине столько оружия, сколько не провоцирует россию на еще большую глупость, но последняя задержка – результат политической турбулентности.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Сейчас начинается этап глобальной регионализации. Давайте называть вещи своими именами, потому что монополист, Соединенные Штаты, ну, есть нюансы, они очень зависимы от политических процессов, от того, кто все же в овальном кабинете и т.д. Поэтому, по-моему, сейчас мир должен вернуться сначала, пожалуй, к каким-то локальным двух- и многосторонним соглашениям безопасности, чтобы хотя бы сохраниться, потому что Организация Объединенных Наций не работает. И вот, кстати, справедливый миропорядок, архитектура мировой безопасности, по-моему, напрямую будет зависеть от результатов российско-украинской войны, от ее справедливых результатов», - рассуждает Алексей Буряченко.

По словам гостя программы, в общем-то так считают практически все, но для того, чтобы наконец появились эти справедливые результаты российско-украинской войны и, соответственно, справедливый миропорядок, мир делает недостаточно. То есть, констатирует он, до западных политиков, от которых все и зависит, очень постепенно доходят наши потребности, даже медленно.

А вся эта длинная история по принятию пакета помощи Украине от США, утверждает аналитик, – это политическая турбулентность. То есть, объясняет он, Белый дом не хотел бы сразу предоставлять Украине столько вооружения, чтобы провоцировать россия на какие-то совсем глупые шаги, но он и не хотел, чтобы ситуация на фронте настолько обострилась.

«У них реально возникла политическая турбулентность, потому что Белый дом и окружение Байдена, Трамп и окружение Трампа искренне определились с тем, что внутриполитические американские отношения важнее всего мира. Весь мир подождет», - заключает Александр Кочетков.

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