Президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа «явно расстроенным».

Об этом пишет CNN.

По мнению нынешнего главы США в бывшем президенте “что-то сломалось” после проигрыша на выборах 2020 года.



«Очевидно, что… когда он проиграл в 2020 году, что-то в нем сломалось», — сказал Байден своим сторонникам в Сиэтле на частном мероприятии по сбору средств в субботу, по словам репортеров, присутствовавших в зале.

«Он не только одержим идеей проиграть в 2020 году, он явно расстроен», - заявил Байден.

По его мнению, главный претендент в кандидаты от Республиканской партии «расстроен», потому что до выборов осталось очень мало времени.

По словам Байдена, его команда довольна состоянием предвыборной гонки.





При этом согласно опросу CNN, проведенному SSRS в прошлом месяце, Трамп сохраняет преимущество над Байденом. Поддержка Трампа в опросе среди зарегистрированных избирателей оставалась стабильной на уровне 49% в прямом противостоянии с Байденом, как и в последнем национальном опросе CNN о предвыборной гонке в январе, в то время как поддержка Байдена составляла 43%, что существенно не отличалось от январского показателя. 45%.



При этом Трамп провел большую часть последних недель в зале суда на Манхэттене во время судебного разбирательства по делу о деньгах, в то время как Байден придерживался четкого графика политических речей и предвыборных мероприятий.



В своих речах нынешний президент США часто высмеивает поведение Трампа.

«Кстати, помнишь, когда он пытался справиться с Ковидом, он сказал: просто введи себе в вены немного отбеливателя?», - заявил Байден заявил толпе строителей в прошлом месяце. "Он скучал. Все это отразилось на его волосах».



Субботний сбор средств в штате Вашингтон прошел в доме бывшего руководителя Microsoft Джона Ширли, который представил президента.



Завершая свое выступление, Байден сказал донорам: «Я сделаю все возможное, чтобы вас не разочаровать».

Напомним, молодые избиратели являются частью естественной базы поддержки демократов, но Байден на самом деле отстает от Трампа на 11 процентных пунктов среди молодых избирателей в возрасте от 18 до 34 лет в опросе CNN.

Гарвардский университет ежегодно проводит общенациональный опрос молодых американцев в возрасте 18–29 лет, и в этом году менее 1 из 10 заявили, что нация движется в правильном направлении, а 58% заявили, что страна движется «не в том направлении». отслеживать." Четыре года назад более 20% опрошенных Гарварда заявили, что страна движется в правильном направлении.



Байдену и демократам будет трудно исправить утрату оптимизма среди этой ключевой группы во время его президентства до дня выборов.