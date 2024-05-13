Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, почему впервые за 5 лет Си Цзиньпин поехал за границу с визитами по Европе и в чем его настоящая цель.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Прежде всего эксперт напоминает, что лидер Китая для своих первых визитов не просто так выбрал Францию, Венгрию и Сербию. По его словам, относительно позиции двух последних стран и так все понятно, а вот Макрон в противовес Шольцу более сдержан на самом деле в помощи Украине, он скорее делает громкие заявления, но к действиям не слишком переходит, поэтому такой выбор.

«Сегодня Си Цзиньпин имеет четкую цель, куда он двигается. Он хочет забить между США и Европой гвоздь или кол, и он это делает. Очень важно понимать, что Си Цзиньпин очень хорошо понимает, что все, пришло то время, когда у США постоянно будут такие отношения, они лучше не будут», - объясняет Георгий Биркадзе.

По его словам, Си осознает, что США и ЕС – очень мощные партнеры, поэтому ему нужно забить между ними кол, чтобы отношения между ними ухудшились. И дальше, подчеркивает эксперт, мы видим, о чем говорит Си Цзиньпин, он требует присутствия россиян на нашем Саммите мира.

«Что там делать россиянам, я не понимаю. Это страна-террорист, которая приедет, и говорить с ними о чем? Он (ред. – Си) говорит, что у нас есть три мирных договора: один от нас, второй там от Талибана, и третий от африканских стран. Вы понимаете, о чем мы говорим? Си Цзиньпин хочет, чтобы обязательно туда приехала страна-террорист. Это как?», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Золотарев рассказал, что определит дальнейший ход войны.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал ситуацию с украинской энергетикой и объяснил, почему у нас нет защитных сооружений.





