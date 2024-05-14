Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, чем на поле боя нам помогут F-16, которые, по словам премьерки Дании, будут в Украине уже в течение месяцев.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Ситуация с защитой украинского неба будет улучшаться, это нужно понимать. К этому можно добавить еще хорошую новость, о чем заявила премьер-министера Дании, что в течение месяцев первые датские F-16 будут в Украине», - отмечает Александр Мусиенко.

То есть, констатирует он, это как раз с прицелом на лето, как и обещали, и это очень хорошая, положительная новость. К тому же, добавляет эксперт, это еще плюс в актив противовоздушной обороны, ведь, если бы не было понимания, что мы сейчас получим дополнительные комплексы ПВО, то есть на дополнительную защиту украинских аэродромов и неба, то и самолеты мы бы не получали, потому что это прямо связанные вещи.

«И самолеты также способны перехватывать ракеты, они способны самое главное – отталкивать и отпугивать российскую авиацию, Су-34 и Су-35 с КАБами, способны сбивать дроны и другие средства, плюс наносить удары по наземным объектам. Поэтому я надеюсь, что в ближайшей перспективе, в ближайшие несколько недель ситуация действительно со средствами противовоздушной обороны будет несколько улучшаться: и через поставки дополнительных ракет, и через поставки непосредственно дополнительных систем. Здесь есть понимание, что защиту нам нужно усилить», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Кулик заявил, что, по-видимому, Китай все же будет на саммите мира в Швейцарии, и тогда он со всем своим влиянием на россию присоединится.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал ситуацию с наступлением россиян в Харьковской области и объяснил, что сейчас происходит.





