В премьер-министра Словакии Роберта Фицо выстрелил неизвестный мужчина.

Происшествией случилось в Словакии в городе Гандлова, где происходило выездное заседание правительства.

«В премьер-министра Роберта Фицо стреляли после заседания правительства в Гандлове», — сообщает словацкое информагентство ТАСР.

Нападавший задержан. 59-летний премьер министр Словакии Роберт Фицо на вертолете доставлен в больницу в Братиславе.

По данным СМИ, премьер-министр ранен в грудь и живот.



Очевидцы сообщили местным СМИ, что Фицо перед тем, как в него стреляли, подошёл к приветствовавшим его людям.







Корреспондент издания Denník N, который находился рядом с местом происшествия не видел момента покушения, но слышал выстрелы. Он увидел, как охранники подняли премьер-министра Роберта Фицо с земли, погрузили в машину и увезли. СМИ пишут, что подозреваемый крикнул перед выстрелами: "Робо, иди сюда!"

Роберт Фицо занял пост премьер-министра Словакии в октябре 2023 года после того, как на парламентских выборах победила его партия «Курс — социальная демократия».





Как сообщала Politeka, Солонтай рассказал, как восстановить деоккупированные территории.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, какую игру планирует Си Цзиньпин.

