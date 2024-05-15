Политолог-международник Максим Яли объяснил, что наступление россиян на Харьковщине было прогнозируемым, наше командование учло ошибки и работает, поэтому ситуацию можно назвать контролируемой.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Во-первых, ситуация была прогнозирована, как и отметили представители ГУР, об этом писали, по крайней мере, последний месяц, а то и два, что оно готовится. Но параллельно заявлялось, что тех сил, которые участвуют в штурме Харьковской области, недостаточно для того, чтобы совершить захват Харькова. То есть эти боевые действия происходят в так называемой серой зоне, которая и до этого была. То, что зрада во многих телеграмм-каналах, ну, пусть, я посмотрел бы, как эти люди, разгоняющие и поддерживающие российские ИПСО, строили бы эти защитные сооружения на самой границе», - отмечает Максим Яли.

Так что, констатирует он, это прогнозируемо, но другое дело, что фортификационные сооружения не всегда были качественными, и это сигнал. Однако, добавляет эксперт, мы уже увидели соответствующие увольнения, кадровые решения, поэтому в любом случае ситуация контролируемая.

«Я не вижу, что россияне даже будут пытаться штурмовать Харьков, потому что, как я отметил, ну, для этого по крайней мере по оценкам военных экспертов необходимо вдвое большее количество личного состава. Ну, и не говоря уже о том, как тяжело штурмовать город-миллионник, мой родной Мариуполь – отличный тому пример, который был в полном окружении, однако три месяца понадобилось оккупантам, чтобы его полностью захватить», - объясняет Максим Яли.

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