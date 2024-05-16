Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе пояснил, что Китай имеет влияние на россию как свою губернию, поэтому нам нужно его присутствие на саммите в Швейцарии и поддержка мира.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, Байдена приглашали на саммит в Швейцарии, и Блинкену то же повторили, похоже, что, возможно, решение еще не принято. Однако, констатирует он, ответить на этот вопрос могут только в администрации американского президента, но визит Блинкена в Киев – это очень положительный сигнал, мы знаем эту фигуру, это сильный политик, которому доверяет и Байден.

«О Швейцарии. Вы знаете, что важно в Швейцарии – это Китай. Я думаю, что основное слово в Швейцарии будет за Китаем. Потому будет Китай или не будет, и в каком формате. Если там не будет президента Байдена, а будет другая фигура, например, Блинкен, хочу вас заверить, что это не будет такая (ред. – разница). А вот Китай… Знаем, что Китай имеет губернию – россию, и он влияет на свою губернию», – объясняет Георгий Биркадзе.

А о присутствии США, рассуждает он, здесь дело другое, если бы от того, сколько раз Байден выразит поддержку Украине, зависела бы позиция россии и ее возможности вести войну, было бы иначе. Однако, констатирует эксперт, это не так, а вот Китай на россию может повлиять.

«Сегодня очень важно, чтобы был Китай и понял, что нужно решить вопрос по мирному соглашению президента Зеленского. Вот это точка», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Яли объяснил, что наступление россиян в Харьковской области было прогнозируемым, наше командование учло ошибки и работает.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, что будет с Министерством восстановления.





