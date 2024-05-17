Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что последняя встреча путина с Си, очевидно, еще больше углубит их сотрудничество по товарам двойного назначения, не следует ожидать, что Китай изменится.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Поддержка поиска решения о прекращении огня, по перемирию в российской формулировке. Это то, что поддержал Китай. Опять же это привет всем тем, кто верит в то, что Китай может играть конструктивную роль. Ну, Китай сейчас активизировался, он ищет действительно решение о прекращении огня, перемирии и т.д., но точно это не по каким-то украинским условиям, не стоит на это рассчитывать и ожидать», - утверждает Александр Мусиенко.

Во-вторых, продолжает он, конечно, путин и Си говорили об экономике, взаимодействии, очевидно, затронули вопросы технологий двойного назначения, которые можно использовать для производства ракет и оружия, как их транспортировать в обход санкций через вторые-третьи страны.

«Financial Times об этом визите отметило, что у россии и Китая нет двустороннего оборонного договора, как у США есть с их союзниками, но они уверены, что это не мешает их военному сотрудничеству. И я почему0то уверен, что именно так и есть. И здесь дело не в демонизации», – отмечает Александр Мусиенко.

Как он объясняет, сейчас на Западе в какой-то мере переключается фокус на Китай, мол, это первоочередное зло, но нельзя позволить в этом контексте забывать о россии. Ведь, подчеркивает эксперт, дело не только в Китае, противодействовать нужно прежде всего россии.

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