Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что на самом деле не все в Иране поддерживают сотрудничество с россией, и вот смерть президента может изменить курс страны.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Во-первых, надо сказать, что россия очень быстро начала реагировать, они буквально сразу снарядили военно-транспортный самолет Ил, загрузили туда спасательный вертолет, МЧСников и отправили около 60 спасателей в помощь Ирану. Ну, почему они это делают, очень просто. Многие подумают, что россия может стоять за убийством Раиси, но в конце концов им это было, скорее всего, ни к чему», - отмечает Александр Мусиенко.

Ведь, объясняет он, Раиси довольно благосклонно относился к сотрудничеству с россией, и именно с Раиси встречался патрушев, был его покровителем. По словам эксперта, виделись они очень часто, начиная с 2022 года, и Раиси свел патрушева с кругами Корпуса стражей Исламской революции, элитного спецподразделения непосредственно иранской армии.

Попутно он отмечает, что Корпус стражей Исламской революции на самом деле разъединенный. По словам эксперта, там одни ориентируются на примирение с Западом и возобновление ядерного соглашения, что снимет санкции с Ирана, а другие активно выступают за сотрудничество с россией.

«Поэтому именно патрушев работал с Раиси, именно патрушев ездил к квировцам, которые интенсифицировали и поддерживали рост сотрудничества с россией, именно с ними это происходило. И вот сейчас россия очень быстро спешит отправить гуманитарную миссию, продемонстрировать такие жесты. Я думаю, это потому, что они почувствовали, что сейчас политика Ирана может измениться по отношению к россии, и измениться достаточно серьезно», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Влащенко заявила, что цензура во время войны – вопрос сложный, но и подыгрывать российским ИПСО нельзя.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, о чем путин договорился с Си на встрече.





