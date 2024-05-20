Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что на самом деле ни о чем толковом путин с Си не договорился в Пекине, и это сотрудничество ведет к тому, что скоро все россияне будут учить китайский.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Основными экономическими результатами, собственно говоря, визита к товарищу Си считается то, что путин уговорил Си Цзиньпина закупать российский топинамбур и говяжьи хрящи. Просто какая-то российская газета трезво подводит результаты этого визита», - сообщает Михаил Шейтельман.

Как он рассказывает, на этой встрече подписали 12 документов, первый из которых – соглашение о поставках в Китай российского топинамбура и субпродуктов из говядины, в частности говяжьих хрящей и желудков. Также, продолжает эксперт, договорились о создании в приграничной зоне между Китаем и россией резервата «Земля больших кошек», утвердили план развития острова Уссурийский, который путин подарил Китаю в 2008 году. Попутно он вспоминает, что тогда поговаривали, мол, путин отдал остров за лицензию на мобильную связь в Китае.

Три документа, отмечает политтехнолог, касаются объединения усилий государственной пропаганды. Так что, констатирует он, можно только пожелать удачи им в совместной съемке китайско-российском шоу «Поле Си Цзиньпина», где русские военные будут угадывать иероглифы, но самое большое достижение мы не забудем.

«Говяжьи хрящи, которые путин договорился, что будет поставлять в Китае. Большое, самое большое дипломатическое достижение за эту поездку путина в Пекин - это говяжьи хрящи», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, о чем путин договорился с Си на встрече.

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