Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что после гибели президента Раиси все больше и больше вещей сигнализируют об изменении курса Ирана с россии на Запад и США в частности.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, мы знали, что после аварии с самолетом президента Раиси россия сразу активизировалась, отправила Ил-76, МЧС, спасателей, но теперь и Госдеп сообщил, что Иран просил помощи у США. К тому же, добавляет он, Дреждеп сообщил, что США не успевали с помощью из-за логистических трудностей, а потому возникает вопрос, для чего вообще это заявление.

«А цель этого заявления, этого сообщения – продемонстрировать, что, в частности, ростки того, что Иран хочет вернуться на Запад после гибели Раиси, присутствуют. Сейчас мы увидим, как после того, как погиб один из основных конкурентов, претендовавший на роль верховного духовного лидера, будет продолжаться борьба», - объясняет Александр Мусиенко.

Так что, рассуждает он, Тегеран установит контакты с Западом, связной для этого есть – это Махмуд Ахмадинежад, экс-президент США, который сейчас находится в Гватемале и может встречаться там с представителями США. Далее, констатирует эксперт, ждем иранских выборов, они уже назначены, но в общем, если посмотреть, как их шатало последние 70-80 лет, разворот на Запад выглядит вероятным.

«Сейчас, я думаю, Иран приближается к повороту. Его важно вытянуть из этого. Понимаете, когда мы говорим о том, перестает ли Иран быть осью зла сейчас, нет, категорически нет. Он находится в этой оси зла, но, если есть шанс их оттуда вытолкнуть, их оттуда выдернуть, если есть шанс действительно уменьшить их сотрудничество или торпедировать их сотрудничество с россией, повредить этому сотрудничеству, безусловно, это нужно делать», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что в действительности не все в Иране поддерживают сотрудничество с россией.

Также Politeka писала о том, что Ланг рассказала, чем закончится борьба за власть в россии.





