Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал материал Forbs о том, что у ВСУ нет достаточного количества тяжелой техники и они не могут обеспечить недавно мобилизованных.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, это действительно серьезный вопрос, а западные партнеры постоянно упрекали Украину из-за промедления с законопроектом о мобилизации, пока его наконец не приняли и он не вступил в силу.

«Говорили о том, что нужно набирать людей, нужно быстро, потому что фронт. Я соглашаюсь, безусловно, люди важны, это нужно, я согласен. Но не следует забывать, что при этом уровень обеспечения оружием и техникой должен быть таким, чтобы эти бригады не остались фактически пехотными, а стали механизированными или десантно-штурмовыми и хорошо экипированными, вооруженными западными образцами техники, которая работает эффективнее, чем российская», – объясняет Александр Мусиенко.

Попутно он вспоминает ситуацию, которая сложилась в 2023 году: тоже формировались бригады для наступательных действий, но тогда оказалось так, что отдельные из них остались фактически без необходимого оружия, потому что наши партнеры его вовремя не поставили.

«Численность армии опережает ее обеспечение техникой и механизацией. И эта механизация, как отмечают обозреватели Forbs, не катастрофическая, пока украинские войска находятся в обороне и им не нужно быстро наступать. Но, если они пойдут в атаку, понадобится больше транспортных средств для мобилизующихся войск. Совершенно верный вывод в этой ситуации», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что все больше вещей сигнализируют об изменении курса Ирана с россии на Запад и США в частности.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал о стратегии ВСУ в Харьковской области.





