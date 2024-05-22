Об этом он рассказал в своем блоге.

«Здесь нет хороших для нас новостей, потому что есть несколько ключевых моментов. Во-первых, настоящий руководитель в Иране – это не президент государства, а аятолла Хаменеи. Соответственно он жив и именно он определяет курс, контролирует внешнюю политику, руководит и назначает де-факто руководителей в Министерство обороны, иностранных дел. То есть сектором безопасности управляет именно он», - объясняет Максим Яли.

В то же время он предупреждает, что, если бы доказали, что авария вертолета Раиси – это на самом деле убийство, последствия для безопасности и международной стабильности были бы другие, и это были бы совсем другие вызовы. Однако, полагает эксперт, это все же природная катастрофа из-за погодных условий или технических неисправностей.

«Если руководство Ирана такую ​​официальную версию обнародует, что это было убийство, это, конечно, приведет к ухудшению ситуации на Ближнем Востоке, обострению, эскалации, и, соответственно, внимание будет переключено снова с Украины», - отмечает Максим Яли.

Как отмечает эксперт, он уже два года работает в информационном пространстве на Ближнем Востоке, поэтому видит определенные тенденции, и вот после обострения с Газой тема российско-украинской войны, мягко говоря, отошла на второй план. А в контексте приближения мирного саммита в Швейцарии, подчеркивает эксперт, такой расклад и вариант для нас абсолютно не выгоден, не говоря уже о дальнейшем обострении между Ираном и Израилем.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что традиционно в россии после деспота к власти приходит человек, который едет договариваться с Западом.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко заявил, что все больше вещей сигнализируют об изменении курса Ирана по россии на Запад.





