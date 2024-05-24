Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что Китай и благосклонные ему игроки сейчас расшатывают ситуацию в мире и разрушают систему безопасности, но предложить новую они не способны.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Китай начал большие учения вокруг Тайваня. Это уже не в первый раз, но эти учения четко моделируют фактически захват острова, то есть они четко имеют направленность на то, чтобы научить китайские подразделения, китайских военных действительно выполнить операцию по захвату Тайваня, которая, вероятно, готовится на ближайшее время. Почему готовится в ближайшее время? Дело в том, что Китай сейчас проверяет на прочность Запад», - отмечает Александр Мусиенко.

Попутно он вспоминает визит Госсекретаря США Блинкена в Китай, а до этого визит министерки финансов США Джанет Йеллен, предупреждение о санкциях, но, очевидно, это не сработало. К тому же, добавляет эксперт, глава Минобороны Британии Шаппс недавно заявлял, что Китай передал или передаст россии летальное оружие.

Как он объясняет, Китай сейчас создает кризисы, он может разрушить существующую систему миропорядка, используя для этого и войну россии против Украины, и нападение на Тайвань, и эскалацию на Ближнем Востоке.

«Все эти инструменты направлены на то, чтобы, опять же демонстрировать, приверженность китайской системе, ее привлекательность, и демонстрировать, насколько нежизнеспособна система Запада. То есть они разрушают. Что они могут построить – это большой вопрос, и у меня есть сомнения, смогут ли. Но то, что разрушают, уже, мне кажется, для всех должно быть очевидным. Следовательно, Китай подрывает сейчас основы безопасности, помогает ему в этом россия, другие игроки, которые благосклонны к Пекину», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, зачем россия обратилась в Китай за летальной военной помощью.

Также Politeka писала о том, что Бондаренко рассказал, почему Запад хочет усадить Украину за стол переговоров.





