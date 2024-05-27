Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что защита Харькова – это не только защита людей, но и серьезный удар по кремлю и идеологии российской империи.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мне кажется, Харьков становится постепенно абсолютно уникальным городом, городом, о который обломает свои зубы российская империя. Вот представьте себе, да, стать последнем камнем, который сломает шею дракону, и это Харьков, удивительный город», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

В других городах, в Киеве, констатирует он, ситуация не такая, как в Харькове сейчас, где постоянно трясет, где постоянные обстрелы и попадания в жилые дома, в помещения с большим количеством жертв. Так что, утверждает эксперт, Харьков – это город, который стал костью в горле российской империи.

Кроме Харькова, добавляет он, активно и на других направлениях, ВСУ наносят урон россиянам, мы видим, как часто падают их самолеты, и эти действия наших военных приобретают дополнительный смысл. Да, констатирует политтехнолог, это защита Харькова, защита Харьковской области, спасение наших людей, но это еще удар по тылам. Хоть нам и не разрешают бить пока ракетами ATACMS по россии, рассказывает он, но все, что происходит, заставляет высокопоставленных офицеров и командующих армиями рф задумываться, что они на стороне путина, который эту войну не выигрывает.

«Поэтому каждый удар, каждый сбитый русский самолет – это удар и по кремлю тоже, это удар по кремлю и даже по штабу НВП, то есть новой военной политики, который сформировался в минске. Удивительна, конечно, роль лукашенко, удивительна в этой войне, - заключает Михаил Шейтельман.

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