Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что Фицо занимает антиукраинскую позицию только на словах, на самом же деле мы видим реальную помощь от Словакии.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, его мнение о словацком премьере негативное и он предпочел бы вообще о нем не говорить, но придется, потому что это политика. В частности, констатирует он, Фицо отметился кучей антиукраинских заявлений: и что Словакия будет блокировать помощь, и что ни одна словацкая вооруженная компания не будет работать на Украину, и что они не позволят нам вступить в НАТО и т.д.

«Но хочу вам напомнить, друзья, что в политике очень важно, что ты говоришь, но гораздо важнее, что ты делаешь. Что мы видим сегодня? Когда голосовали за помощь нашей стране, единственный, кто вышел и не проголосовал, - это был Орбан. А Фицо не вышел и проголосовал», – отмечает Георгий Биркадзе.

Также, сообщает эксперт, сейчас шесть крупнейших вооруженных компаний Словакии законтрактованы до 2027 года по Украине, они 24х7 работают и отгружают нам оружие, так что военная помощь идет. В то же время он отмечает, что словаки не блокировали границу из-за украинского зерна, как это делали поляки.

«То есть то, что он может продавать свою продукцию россиянам, это его дело, но сегодня очень отличается то, что он говорит и что он делает. Мы видим, что он для нашей страны делает, но очень осторожно и с маневрами», - заключает Георгий Биркадзе.

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