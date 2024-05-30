Военный эксперт Александр Мусиенко оценил новый пакет помощи Украине от Швеции, в который, в частности, входят и самолеты воздушного наблюдения и управления ASC-890.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, Швеция вообще очень последовательно, активно помогает и поддерживает Украину на разных треках: и в международных организациях, и в вопросах санкций против россии, и пакетами военной помощи – направлений много.

«Они предоставляют пакет военной помощи на сумму 1 млрд 160 млн евро и два самолета воздушного наблюдения и управления ASC-890. Это самолеты, позволяющие фактически видеть воздушные цели. Ну, это самолеты AVACS. Что такое самолеты AVACS? Это самолеты-разведчики. Этот конкретно видит на 400-450 км, определяет воздушные цели, и фактически выступает таким мощным воздушным пунктом управления для авиации, для тех же F-16 или Gripen. Практически это то же, что в россии есть ДРЛВ А-50, которых Украина успешно сбила две единицы», - объясняет Александр Мусиенко.

Эти самолеты, отмечает он, важны в том контексте, что без них было бы тяжело работать истребителям F-16, потому что они нуждаются в наведении и корректировке на цели, и для них фактически нужно иметь соответствующие условия. Вот, констатирует эксперт, теперь будем иметь и самолеты AVACS, которые эти условия как раз и создают.

Как сообщала Politeka, Золотарев прокомментировал идею продлить срок обновления данных для военнообязанных до 150 дней.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал готова ли уже Украина к развертыванию F-16.