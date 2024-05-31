Об этом он рассказал в своем блоге.

«Пока речь идет об этом для того, чтобы защитить Харьков, и для того, чтобы уничтожать группировку врага там. Как известно, там продолжают доукомплектовываться группировки, россия подтягивает определенные силы, вероятно, для того, чтобы опять же попытаться атаковать Харьковщину и обострить ситуацию там», - отмечает Александр Мусиенко.

Следовательно, констатирует эксперт, это серьезное усиление и первый шаг на пути к тому, что будут сняты и другие ограничения, то есть это будет происходить постепенно. В то же время, отмечает он, не стоило рассчитывать, что разрешение на применение этого оружия будет касаться сразу всего: и нефтебаз, и аэродромов и тому подобное.

«Пока это касается конкретных целей. Что подразумевается? Живая сила вдоль границы, которая находится где-то в нескольких километрах от границы с Украиной или в нескольких десятках. Соответственно, по ним удар. Есть скопление техники – по ним удар. Есть какое-то передвижение людей, сил и средств, какие-то склады, которые они подтягивают и готовят к тому, чтобы усиливать свои наступательные действия, чтобы развернуться до наступательных действий, - по ним удар и уничтожение», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Чекалкин рассказал, что нужно для завершения войны с россией.

Также Politeka писала, что Мусиенко оценил новый пакет помощи Украине от Швеции, в который входят и самолеты ASC-890.