Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал ситуацию в Грузии и заявил, что, если бы не пророссийские власти, у грузин было бы светлое европейское будущее.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Прежде всего эксперт отмечает, что сам родился в Грузии и его беспокоят происходящие там события, пусть даже еще в детстве он переехал в Украину и стал украинцем. По его мнению, на самом деле Грузия заслуживает быть в Евросоюзе, но это подразумевается именно грузинский народ, а не власть, потому что эта «кремлевская мечта» заслуживает разве что быть за решеткой особенно в контексте последних событий и этого закона об «иноагентах».

«Также хочу напомнить, что премьер-министр Грузии отказался ехать в Вашингтон встречаться с американцами. Не о чем, он говорит, говорить с ними. Пожалуйста, мы видим, что ФСБ россии работает на территории Грузии, как у себя дома», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, грузинский народ действительно горд, крепок и независим, поэтому надо надеяться, что с этой пророссийской властью они все же в ближайшее время покончат. А тогда, констатирует он, Грузия наконец-то сможет продолжить свой путь в Европу.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что сейчас главное – работать с Китаем, чтобы он перестал торговать с рф.

Также Politeka писала о том, что Постернак объяснил, с чем связано отсутствие Байдена на Саммите мира в Швейцарии.