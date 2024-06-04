Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал заявление командующего британской армией Тони Радакина о том, что Украина обязательно одержит победу и россия однозначно не хочет войны с НАТО.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я думаю, что прямо сегодня россия к большой войне с НАТО не готова. Не ядерной, то есть конвенции войны. Потому что действительно Украина дала время для стран НАТО готовиться, в конце концов увеличивать финансирование, возобновить призыв на службу, усилиться, где-то закупить новое вооружение, где-то строить фортификацию, стены, усиливать границу, как делают балтийские страны и Польша для того, чтобы создать соответствующие сложности, провести не одни военные учения, реагирования, перебросить свои войска», - объясняет Александр Мусиенко.

То есть, констатирует эксперт, многое сделано, решения приняты, они претворяются в жизнь, несколько медленно, кстати, но все равно. И потому к великой войне с НАТО, утверждает он, россия не готова, но нельзя забывать о гибридных операциях, информационно-психологических операциях и т.п., вот к этому они могут быть готовы.

«То есть представление о том, что война с НАТО может носить только глобальный коллективный характер, должна измениться тем, что эта война может иметь ограниченные операции и ограничиваться определенными целями с использованием определенных средств. То есть путин стремится всколыхнуть НАТО, продемонстрировать его нежизнеспособность, вялую реакцию на события, которые будут предусматривать стремительную реакцию», - заключает Александр Мусиенко.

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