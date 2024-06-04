Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что формулировки Пентагона всегда были размытыми, но они не запрещали нам бить по территории россии, а теперь и Байден подтвердил разрешение.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Последняя неделя весны стала неделей окончательной, решающей битвы за право бить западным оружием по территории российской федерации. Все пошло по сценарию, который я вам предсказывал, причем до мелочей. Настолько эти ребята уже мне предсказуемы», - комментирует Михаил Шейтельман.

К тому же, отмечает он, если внимательно послушать, проанализировать и расшифровать все заявления Пентагона до разрешения от Байдена, то можно заметить, что они свою позицию-то и не меняли, они всегда говорили о том, что мы можем быть на свое усмотрение по целям, которые влияют на ход боевых действий и не являются большими геополитическими целями в россии, пусть и не поощряют. То есть, объясняет эксперт, если на войну влияет то, что по нам стреляют из Белгорода, то, что в Энгельсе взлетают самолеты, то по этому бить можно.

«Когда россияне «Градом» поливают наш Вовчанск из Белгородской области, этот «Град» не является геополитической целью в россии. Когда они из С-300 стреляют по Харькову, этот С-300 не является геополитической целью в россии. Когда их самолет сбрасывает КАБ на Харьков, этот самолет не является геополитической целью. Геополитические цели – это кремль. Вот если бы мы шандарахнули ATACMS по этому алтарю, по этой резиденции путина, тогда да, тогда мы были бы не правы», - объясняет Михаил Шейтельман.

К тому же, добавляет он, ждем самолеты из Дании, их МЗС уже заявило, что Украина сможет использовать F-16 для ударов по военным целям в россии, и это не новая позиция, это часть передачи.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что сейчас главное – работать с Китаем, чтобы он перестал торговать с рф.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, куда теперь полетят ATACMS по рф.