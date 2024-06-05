Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что каждый народ сам отвечает за будущее своего государства, украинцы решили бороться, и грузины должны сойти с российского курса.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, стоит лишь послушать, что говорит мэр Тбилиси Каха Каладзе, как он заявляет, что им не нужна Европа, это просто не вкладывается в голову. Следовательно, констатирует он, грузины сами должны решать свою судьбу, судьбу своей власти и своего государства.

«Мы, украинцы, решили свою судьбу, мы готовы сегодня бороться. Если грузины не хотят, то, ну, считаю, что это их выбор. Ничего сказать не могу. И я что-то думаю, что, если поеду в Грузию, они меня туда и не пустят», - добавляет Георгий Биркадзе.

Кроме того, отмечает эксперт, удивляют и некоторые люди, эксперты, специалисты, политики, которые так переживают за судьбу Грузии, но находят так далеко от нее. По его мнению, здесь уже надо иметь совесть и вместо того, чтобы рассказывать, что нужно делать Грузии, ехать туда и работать уже оттуда, и не словами, а именно действиями, делать свое дело, если так хочется.

«Грузия – очень гордый народ, но их захватил сегодня скот и непорядочные люди. Но сами грузины… Мы знаем с вами, кто у нас после украинцев защищает нашу родную страну? Грузинский легион. Поэтому спасибо каждому грузину, кто защищает, друзья, большое вам спасибо», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Шейтельман оценил решение Байдена разрешить избивать западным оружием по рф.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, почему в Грузии удалось принять российский закон об «иноагентах».





