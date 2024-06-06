Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал сообщение BILD о том, что ВСУ активно поражают паромы, паромную переправу и подбираются к Крымскому мосту.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Цель, которая ставится, – это перекрывать логистику, сделать ее для врага очень сложной. Плюс я думаю, срывать и курортный сезон, чтобы не было этого в оккупированном Крыму, чтобы они понимали, что заработать там на курортах не удастся, и ситуация экономическая так же будет меняться в худшую сторону. То есть ситуация для Крыма, для местного бизнеса будет ухудшаться, а причина тому – российская оккупация», – отмечает Александр Мусиенко.

А что касается изоляции Крыма, добавляет он, то мы видим, сколько ударов наносится, как это отрабатывают удачно ВСУ. Однако, объясняет эксперт, для этого нужно обеспечить уровень огня такой, чтобы в неделю мы получали 3-4 сообщения об успешном поражении тех или иных объектов, действительно о перебоях с логистикой, об ухудшении ситуации и в туристической, и в экономической отраслях.

«И плюс удары по левобережью Херсонщины так же должны увеличиваться для того, чтобы, возможно, как возникнут условия, попытаться расширить вот тот плацдарм надежды, как я его называю, от Кринок и дальше, чтобы иметь определенное продвижение, чтобы поднять и боевой, моральный дух, и показать врагу наши силы, и мотивировать партнеров на дальнейшую поддержку», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что Украина дала время для стран НАТО готовиться к войне с рф.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, почему в Грузии удалось принять российский закон об «иноагентах».





