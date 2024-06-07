Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал работу посла Украины в США Маркаровой и объяснил, как мы должны работать с конгрессменами, чтобы они лоббировали наши интересы.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, среди конгрессменов США действительно есть те, которые очень поддерживают Украину, лоббируют украинские интересы при принятии решений, также в самом Конгрессе висит наше знамя, и это очень вдохновляет, придает силы, но проблемы есть с другой стороны.

«Если брать откровенно, может, я не должен это говорить, но я считаю, что посол Украины в США должна работать 24/7, этого я там не вижу. А когда вы мне говорите, что, ой, Биркадзе рассказывает только какое правительство у нас классное, пожалуйста, поэтому я фиксирую, это мое мнение», - отмечает Георгий Биркадзе.

Так что, убежден он, в своей работе посол Украины в США Маркарова не дотягивает. Хотя, отмечает эксперт, лично он ее не знает и говорить ничего плохого не хочет, но по тому, что он слышал во время своей поездки в Вашингтон, может сказать, что посол не дорабатывает.

«Я считаю, что с любой группой, которая туда приезжает работать, убеждать конгрессменов, встречаться в Палате торговли, любой, посол должен работать 24/7, не спать. Я об этом и говорю, я же не говорю о других странах, я о Штатах. Я бы каждой группе предоставлял человека, сопровождение, объяснение, чтобы была коммуникация», – объясняет Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе пояснил, что Китай в дальнейшем будет вести оказывать россии помощь и тем временем выкачивать из нее все ресурсы.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, когда ЕС будет готов к войне с россией.