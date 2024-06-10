Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал вбросы Кадырова о том, что они взяли Рыжевку в Сумской области и объяснил, что происходит на границе.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Боевые столкновения вокруг этого населенного пункта были и раньше. То есть туда могли проникать диверсионно-разведывательные группы врага, они там действовали некоторое время, их оттуда выбивали. И процесс с проникновением вражеских ДРГ на Сумщину является постоянным явлением. К сожалению, враг обстреливает Сумщину, враг представляет угрозы для Сумщины, они пытаются забрасывать свои ДРГ туда», - комментирует Александр Мусиенко.

По его словам, если взять даже только 2024 год, то там чего только не было. В частности, рассказывает эксперт, на Сумщине российские ГРУшники сдавали экзамен, для зачисления практических задач они должны были зайти на территорию Украины, на территорию Сумской области, выполнить определенные задачи, характерные для ДРГ, и осуществить выход. Но, констатирует он, очень часто выход они либо не совершали, потому что гибли, либо совершали вынужденно, потому что ВСУ их вытесняли.

«Есть ли это уже вторжение крупным непосредственно каких-то групп войск? Нет. Готовы ли украинские Силы обороны на этом отрезке к противодействию агрессору? Готовы, там есть соответствующие силы, действующие подразделения, которые, конечно, будут выжимать вражеские силы, которые там заходят и пытаются проводить рейды», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Новохатский рассказал о настроениях украинцев сейчас и сколько из них серьезно относятся к войне с россией.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как далеко Байден отодвигает красные линии эскалации.