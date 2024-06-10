Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что запрет Байдена бить американским оружием по кремль и москве – это издевка над путиным, потому что постепенно нам будут позволять все больше и больше.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Джо Байден продолжает торговаться с самим собой по поводу того, куда мы можем бить американским оружием, а куда не можем. Но сейчас торгуется он как бы на нашей уже с вами стороне», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как он напоминает, если раньше нам вообще запрещали бить западным оружием по территории рф, то потом начали разрешать все больше и больше. А дальше, добавляет эксперт, в интервью каналу ABC Байден заявил, США не позволяют наносить удары на 200 миль вглубь россии, они не позволяют наносить удары по москве и по кремлю.

«Вот конкретно москва – нельзя, кремль – нельзя. Ну, он уже издевается, он по-настоящему издевается над путиным, я считаю, троллит его, жестче некуда. Тем более, что еще в качестве дополнительного троллинга Байден сказал: «Я знаю его более 40 лет». То есть, получается, он его с 1983 года знает, когда путину первый «Запорожец» подарили», - рассказывает Михаил Шейтельман.

По мнению эксперта, рассказ Байдена о том, что он знает непорядочного путина 40 лет, как все это время он его беспокоил, звучит как то, что американский президент что-то знает, что путин не давал сдачи, когда ему давали три рубля. И, конечно же, добавляет он, Байден сказал, что путин – диктатор, который борется за сохранение свой страны и при этом не прекращает войны против Украины. А что касается москвы и кремля, утверждает политтехнолог, то разрешения бить по ним просто надо подождать.

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