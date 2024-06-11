Об этом он рассказал в своем блоге.

«Вот ядовитые зубы россии. Чем россия опасна, эта змея? Тем, что у нее ядовитые зубы – это ядерное оружие. Вот если их вырвать, то кобра уже будет не так опасна. Вот над этим надо думать всему миру, как достичь и дойти до ядерного разоружения агрессора, государства, угрожающего всему миру», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как пишет Reuters, рассказывает он, если россия применит тактическое ядерное оружие, то это будет для Запада шок, но не обязательно повлечет за собой полномасштабную ядерную войну. Между тем, сообщает эксперт, в Беларуси начался второй этап ядерных учений, первый прошел в прошлом месяце в Ахтубинском районе на юге россии и включал ракеты «Искандер» и «Кинжал».

Попутно он вспоминает все эти прогнозы, которые мы слышали неоднократно с 2023 года, и рассуждения, зачем россия тянет свои «Искандеры», для чего переоснащает самолеты Су-25 как раз под потенциальное применение тактического ядерного оружия. А все потому, утверждает эксперт, что на фронте не все так хорошо.

«россия всегда будет использовать элемент шантажа в ядерном оружии, когда видит, что не достигает своих целей. Особо не достигает своих целей методами конвенционной войны, методами ракетного террора, методами давления, методами эскалации, всего того, что она применяет против Украины, ведя агрессивную войну», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что запрет Байдена избивать американским оружием по кремлю и Москве - это издевательство над путиным.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, готовы ли ВСУ дать отпор россиянам в Сумской области.