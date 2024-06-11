Политический аналитик Максим Джигун объяснил, что США и без того продвигают идеи Саммита мира, поэтому нужно понять Байдена и демократию, которая требует кандидатов собирать средства на выборы.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

По словам гостя программы, с США и неприсутствием Байдена на Саммите мира ситуация ясна. Как он объясняет, западные демократии не могут достать деньги из кармана, из бизнеса и бросить их в свою избирательную кампанию, чтобы потом отработать. То есть, констатирует аналитик, Байден, как и Трамп, должен собрать эти деньги от своих спонсоров, в этом плане Украина и США находятся в разных реальностях.

«Когда у нас на умах Часов Яр и Харьковщина, у Байдена сейчас Лос-Анджелес и Сан-Франциско, потому что там нужно копить деньги. Когда у нас под угрозой жизни десятков миллионов людей сейчас, у Байдена под угрозой десятки миллионов долларов, которые он может собрать, а может не собрать. Поэтому это человек, претендующий сейчас на важнейшую роль в своей жизни, это просто самая высокая точка, пик его политической карьеры и возможностей. Конечно, он будет отдавать предпочтение Джулии Робертс, у компании которой будет просить деньги от айтишников в Калифорнии», - объясняет Максим Джигун.

Бесспорно, констатирует он, для нас это неприятный факт, однако США сейчас формально и неформально занимаются продвижением интересов Украины относительно самого и Саммита мира, и того, чтобы побольше стран приняло участие в нем, это уже определенное свидетельство преданности нашим идеям, нашим потребностям.

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