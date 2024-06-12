Политолог-международник Максим Яли заявил, что ожидания кремля по поводу выборов в Европарламент не оправдались, центристские партии все равно в большинстве и все равно поддерживают Украину.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Вполне ожидаемые результаты, только если не говорить о разгроме партии Макрона во Франции, где он вдвое проиграл партии Ле Пен. То, что будет увеличено количество мест у представителей праворадикальных партий, той же «Альтернативы для Германии», было вполне ожидаемо, об этом говорили соцопросы накануне выборов», - отмечает Максим Яли.

Если оценивать результаты выборов в контексте Украины, утверждает он, то главное, что центристские партии, которые формировали коалицию в прошлом составе Европарламента и выступают за поддержку Украины, более-менее сохранили свое присутствие. Да, констатирует эксперт, кто-то получил меньшее количество голосов, как партия Макрона, но наиболее мощная «Европейская народная партия», которая является ядром коалиции, сохранила мандаты, даже немного увеличила.

«Поэтому в целом радикальных изменений, как ожидали в кремле, по итогам этих выборов не произошло, и состав Еврокомиссии будут формировать позитивно настроенные партии, выступающие за поддержку Украины и в военной, и в финансовой сфере», - подчеркивает Максим Яли.

Поэтому, заключает эксперт, поддержки Украины в Европарламенте не сводится на нет, и кремль этого не дождется, потому что здоровые центристские силы сохранят свое преимущество.

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