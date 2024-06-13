Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что Крынки никто не захватывал, но ситуация там тяжелая и нужно решать – или отступать оттуда, или больше давить и расширять плацдарм.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, Сырский опроверг потерю Крынок и Роботино, сказал, что этого отнюдь не происходит, тем не менее, и в районе Роботино, и в Крынках продолжаются боевые действия. Вообще, отмечает он, россияне уже неоднократно объявляли, что Крынки они взяли и ВСУ оттуда вытеснены, но это не так, там идут очень сложные бои.

«Безусловно, все же со временем судьба этого плацдарма должна определиться, плацдарма надежды, как мне кажется. Или мы оттуда должны отойти окончательно на правый берег, и все, или мы его должны расширять. Для того, чтобы его расширять, безусловно, нужно продолжать успешные операции по ударам по Крыму, и так же удары по левобережью Херсонщины должны быть», - рассуждает Александр Мусиенко.

А для этого, объясняет эксперт, конечно, нужно иметь больше средств поражения, надеемся, что Украина получит дополнительные ракеты, ATACMS хотя бы с кассетной боевой частью дальностью на 165 км, чтобы наносить удары по левобережью Херсонщины как раз и уничтожать там врага. Плюс, добавляет он, нам бы в этом помогла авиация.

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