Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что пока Украина будет получать F-16 партиями, но все 120-130 обещанных истребителей будут где-то в 2026-2027 годах.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, наш министр обороны Умеров был на последнем «Рамштайне» с украинской делегацией, и оттуда есть хорошие новости. В частности, отмечает он, Глава Объединенного комитета начальников штабов США заявил, что партнеры прилагают все усилия для того, чтобы Украина получила как можно скорее F-16 и средства ПВО.

«То есть это сейчас все в повестке дня. Фактически озвучиваются даты, чтобы это было этим летом. Датские F-16 могут появиться уже в конце июня, начале июля, а затем еще позже нидерландские. Сейчас эти вопросы решаются. Я так понимаю, что до эскадрильи, то есть 12-14 бортов, мы можем получить до конца года. Не летом. То есть летом мы можем получить первую партию, половину этой эскадрильи примерно, и до конца года, на осень мы получим вторую половину. Вот такие расчеты», – рассказывает Александр Мусиенко.

По его словам, если мы говорим об эскадрильях самолетов, о 120-130 самолетах, как раз до пяти бригад, это только F-16, то, конечно, что по оптимистическим прогнозам, по самым оптимистичным, о которых можно сказать, это может быть где-то 2026-2027 годы, но увидим, потому что ситуация меняется.

Как сообщала Politeka, Пальчиков заявил, что Украина стала полигоном для испытания новейших технологий разминирования.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о тяжелых боях в Крынках.