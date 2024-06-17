Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, почему Медведев так взбесился из-за новых санкций США против россии и к чему они привели и обязательно приведут.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Это он реагирует на санкции против биржи и против IT-систем российских. Это очень серьезные санкции. Блокирование биржи практически делает рубль неконвертируемым, снова деревянным, как в старые добрые времена. А запрет на поставку в россию любых технологических решений, IT-решений в общем превращает все, что у них есть, в груду бесполезного железа», - утверждает Михаил Шейтельман.

Как он рассказывает, Медведев отреагировал на эти санкции призывом ко всем россиянам саботировать на Западе все, что только можно: вредить экономике, институтам, правителям, госучреждениям, технологиям, энергетике, промышленности, транспорту, банковским услугам. А также, добавляет эксперт, Медведев написав, что надо создать взрыв преступности в городах стран Запада, начать войну в космосе и еще больше вылить фейков.

«Медведев подставил весь свой народ вот этим заявлением. Я думаю, теперь можно разбирать на цитаты и использовать в любых лоббистских усилиях по ограничению, по изоляции российской федерации», - отмечает Михаил Шейтельман.

Также, рассказывает политтехнолог, на после введения этих санкций на российском экономическом сайте появились две очень интересные новости. Первая, сообщает он, о том, что курс гривны к доллару достиг исторического минимума, мол, в Украине катастрофа, хотя там изменилось несколько десятых процента, а вторая о том, что Центральный банк россии решил отменить утренние торги на московской бирже, а это значит, что российского рубля больше не существует как валюты, так что Медведев не зря бесится.

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