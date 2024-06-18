Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, как ВСУ удалось сковать российские войска на Харьковщине и заставить их перебрасывать свои силы из Донецкого направления, как пишет Институт изучения войны.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В частности, 155 бригада морской пехоты, это уже злосчастно, они уже настрадали, сколько по ним наносили удары, где их только не били наши войска, на каких только направлениях они не были, но каждый раз для них это заканчивалось очень плохо. Надеюсь, что так же будет на Харьковском направлении», - отмечает Александр Мусиенко.

Так что, констатирует он, это действительно так, враг перебрасывает определенные силы из Донецкого направления, это и Покровский, и не только, и бросает их на Волчанск, потому что там заблокировано около 300-400 российских военных на агрегатном заводе. Было бы хорошо, рассуждает эксперт, чтобы они сдались и мы пополнили обменный фонд, если нет, тогда понятно, на войне как на войне.

Поэтому очень хорошо удалось нашим войскам заблокировать, удается сейчас там блокировать врага в районе села Тихое, несмотря на то, что российские подразделения применяют дополнительные силы. Вы видите, что они перебрасывают из Донецкого направления, но это не дает им возможности и потенциала сейчас фактически осуществить операцию по обхождению Волчанска или по его охвату, как бы они того желали. И они действительно застряли, то есть россия увязла во время этого наступления», - рассказывает Александр Мусиенко.

По его словам, россияне рассчитывали на более стремительное наступление на Харьковщине, на захват Волчанска и продвижение дальше по меньшей мере на 2-3 км, на создание оборонных позиций, на движение к Липцам, на максимальное вклинение, окопы и создание возможностей для дальнейшего продвижения, но не удалось благодаря ВСУ.

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