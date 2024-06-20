Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что саммит мира в Швейцарии, хотя и не имел слишком практической плоскости, но утвердил на весь мир, что на ультиматумы путина никто не пойдет.



















Об этом он рассказал в своем блоге.

«Действительно решает украинская армия, Силы обороны. Очень многие дипломаты скажут о том, что их переговорную позицию обеспечивают Вооруженные силы, это понятно. И чем лучше у нас положение на поле боя, чем хуже положение у россии, тем лучше для нас потом решать вопросы, в том числе какие связаны и с тем, чтобы с позиции силы подходить к переговорам», - отмечает Александр Мусиенко.

По его мнению, в целом Саммит мира – это важное событие, хотя практическая плоскость, возможно, здесь не велика, но ценность все же есть, потому что был представлен украинский мирный план. По словам эксперта, в прошлом году глава МИД Ирака говорил, что его страна может дать нам мирный план.

«Так вот, чтобы этого не было, должна быть украинская инициатива. А для того, чтобы это не просто был озвученный в Киеве мирный план, он должен быть фактически сформирован через коммюнике, через общие мероприятия такого масштаба. Если мы посмотрим с точки зрения политической, символической, то эта роль сыграна. То есть это действительно дало вот тот толчок, есть украинский план, о нем говорили», – объясняет Александр Мусиенко.

Да, констатирует он, говорили и об ультиматумах путина, но Запад их не поддержал, хотя в россии продолжают свою шарманку, что они не признают это коммюнике и т.д. Однако, подчеркивает эксперт, для нас важно, что поддержана именно украинская инициатива, встречи с представителями разных континентов, это и Европа, и Южная Америка, и Африка, и Азия, и они это поддержали, а дальше дело за оружием.

Как сообщала Politeka, Ус пояснил, что настоящие партнеры Китая – это США и ЕС, с ними он торгует, а из россии вытягивает ресурсы за бесценок.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как ВСУ удалось остановить россиян на Харьковщине.





